NÜRNBERG. (305) Ein 45-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagnachmittag (30.03.2026) eine Straßenbahnfahrerin in der Nürnberger Südstadt sexuell belästigt zu haben. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann fest.



Gegen 15:40 Uhr meldete ein Zeuge einen Mann, der im Bereich der Landgrabenstraße offenbar betrunken über die Fahrbahn torkelte, wodurch der Fahrzeugverkehr kurzzeitig stillstand. Kurz darauf stieg der Betrunkene in eine an der Haltestelle wartende Straßenbahn ein. Nachdem ihn die Fahrerin aufgefordert hatte, das Verkehrsmittel zu verlassen, fasste ihr der Mann mehrfach an die Brüste.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und Süd nahmen den 45-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Kriminaldauerdienst führte in der Folge die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 45-Jährigen. Er wird nun dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, der dann über die Haftfrage entscheiden wird. Unterdessen führt das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.



Erstellt durch: Christian Seiler