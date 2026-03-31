INGOLSTADT.Unbekannte drangen in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Guerickestraße in Ingolstadt ein. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach Angaben der 35-jährigen Bewohnerin wurde sie gegen 03:55 Uhr durch laute Geräusche in der Wohnung geweckt. Bei einer Nachschau sah sie sich drei maskierten Tätern in der Wohnung gegenüber, die -zum Teil unter Vorhalt von Schusswaffen- die Herausgabe von Bargeld forderten.

Im weiteren Verlauf wurde die 35-Jährige ins Gesicht geschlagen. Zudem wurde nach bisherigen Erkenntnissen Reizgas aus einer Waffe verschossen, so dass die Bewohnerin und ihre fünf anwesenden Kinder im Alter zwischen fünf und vierzehn Jahren leicht an den Atemwegen verletzt wurden. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber unmittelbar nach der Behandlung wieder entlassen werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen begonnen. Eine Fahndung nach den vom Tatort geflüchteten Tätern, von denen zwei dunkle Kleidung trugen und ein dritter Camouflage-gemustert bekleidet war, verlief ohne Ergebnis.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zur Art des Eindringens und einer eventuellen Beute dauern an.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.