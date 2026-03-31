FÜRTH. (304) Am späten Montagabend (30.03.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth einen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Gegen 23:15 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei der Notruf über einen aktuellen Einbruch in eine Bäckerei in der Fürther Hirschenstraße. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren an den Tatort und konnten den vermeintlichen Täter noch im Anwesen vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 36-jährigen polnischen Staatsangehörigen fanden die Beamten sowohl Aufbruchwerkzeug als auch Diebesgut und stellten beides sicher. Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Festgenommenen. Er tritt im Laufe des Tages vor den Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet. Währenddessen prüft das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Fürth, ob der Mann noch für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich ist.



Erstellt durch: Oliver Trebing