ROSENHEIM. Am frühen Dienstagmorgen, den 31. März 2026, kam es in Rosenheim zum Brand von mehr als zehn Garagen. Dabei wurden mehrere in den Garagen abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt bzw. teilweise vollständig zerstört. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag (31. März 2026), gegen 0.05 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim eine Mitteilung über einen Brand einer Garage in der Fraunhoferstraße in Rosenheim ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Trotz des schnellen und professionellen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen nicht verhindert werden. In der Folge breitete sich das Feuer auf mehr als zehn nebeneinander angebaute Garagen aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Durch den Brand wurden in einigen Garagen abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Untersuchungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.