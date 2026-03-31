LAUFEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Zum 31. März 2026 wird das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Polizeiinspektion Laufen in die Zuständigkeiten der Polizeiinspektionen Freilassing, Burghausen sowie in den Dienststellenverbund der Polizeiinspektion Trostberg und der Polizeistation Traunreut überführen. Am bisherigen Standort ist ab sofort die neu eingerichtete Grenzpolizeistation Laufen angesiedelt. Durch diese organisatorische Neustrukturierung erwartet die Polizei einen spürbaren Sicherheitsgewinn in der Salzachregion. Ziel ist die Erhöhung der Polizeipräsenz und die weitere Verbesserung der Eigensicherung der Einsatzkräfte.

Der ehemalige Dienstbereich der Polizeiinspektion Laufen wird, wie in der beiliegenden Karte dargestellt, nun von den Polizeiinspektionen Burghausen, Freilassing sowie vom Dienststellenverbund der Polizeiinspektion Trostberg und der Polizeistation Traunreut betreut. Die sog. „Nordstreife“ der Polizeiinspektion Freilassing betreut vorrangig den Bereich Laufen und steht dort den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Polizeiinspektion Burghausen und der Dienststellenverbund Trostberg/Traunreut können für den übrigen ehemaligen Inspektionsbereich Laufen 2 weitere Streifen zur Verfügung stellen.

Die neu gegründete Grenzpolizeistation Laufen ist der Grenzpolizeiinspektion Piding unterstellt und stellt eine weitere Streife bereit. Damit sind ab jetzt statt einer sogar 3 zusätzliche Streifen im nordöstlichen Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unterwegs.

Bei der Umsetzung wurden Versetzungswünsche der betroffenen Kolleginnen und Kollegen bestmöglich berücksichtigt; einige Beschäftige wurden der Grenzpolizeistation zugewiesen, andere wechselten zu den oben genannten oder anderen benachbarten Dienststellen. Damit bleibt auch die Ortskenntnis erhalten.

Polizeipräsident Frank Hellwig: „Die Umorganisation erhöht die polizeiliche Präsenz vor Ort deutlich und stärkt zugleich die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Davon profitiert die Sicherheit in der Region sowie darüber hinaus nachhaltig. Hierfür verstärken wir die umliegenden Dienststellen und damit auch die Eigensicherung für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten.“

Für telefonische Auskünfte können Bürgerinnen und Bürger aus Laufen die Polizeiinspektion Freilassing unter der Telefonnummer 08654/46180 sowie die Grenzpolizeistation Laufen unter der Telefonnummer 08682/3149630 erreichen.