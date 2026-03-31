BAMBERG. Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem seit Dezember 2025 vermissten Mann aus Bamberg wird hiermit widerrufen.

Der 39-Jährige war zuletzt in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember 2025 im Bereich seiner Arbeitsstelle in der Bamberger Sandstraße gesehen worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Ergebnis.

Am Montagvormittag entdeckten Zeugen Leichenteile an der Wasseroberfläche in einem Becken der Wasserschleuse in Bamberg. Aufgrund markanter Tätowierungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Bamberg derzeit zweifelsfrei davon aus, dass es sich um den vermissten Mann handelt.

Ein DNA-Abgleich zur abschließenden Bestätigung der Identität wurde veranlasst und wird voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen.

Es liegen den Beamten der Kripo Bamberg keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken vor.