LANDSHUT. Die Polizeiinspektion Landshut führt unter Beteiligung weiterer Dienststellen aus dem Bereich Landshut am Mittwoch, den 01. April 2026, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine Großübung unter realitätsnahen Bedingungen durch mit dem Ziel, das Zusammenwirken verschiedener Einsatzkräfte in einer komplexen Lage zu trainieren und die Abläufe im Ernstfall zu verbessern.



Zur Durchführung der Übungsszenarien wurde dankenswerterweise eine Schule im Ortsteil Münchnerau zur Verfügung gestellt und ist aktiv in die Übung eingebunden. Hier werden zahlreiche uniformierte und zivile Einsatzkräfte sichtbar im Einsatz sein. Im Verlauf der Übung kann es zu Schuss- und Knallgeräuschen sowie zu Hilferufen kommen. Schüler sind nicht beteiligt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich ausschließlich um eine Übung handelt. Für die Bevölkerung besteht zu keiner Zeit eine Gefahr.

Verkehrshinweise

Die Fuggerstraße wird zum Übungszeitpunkt gesperrt. Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist jedoch nicht zu rechnen.

Die Polizeiinspektion Landshut bittet die Bevölkerung um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen und dankt für die Unterstützung bei dieser wichtigen Fortbildungsmaßnahme.

Hinweis für Pressevertreter

Aus Sicherheits- und Übungsgründen ist eine unmittelbare Teilnahme von Medienvertretern am Übungsgeschehen nicht vorgesehen. Die Polizeiinspektion Landshut legt jedoch großen Wert auf offene Kommunikation und transparente Information:

Um 14.30 Uhr findet daher auf einer Außenfläche in der Nähe der Übungsörtlichkeit (Ludwig-Erhard-Straße 27, 84034 Münchnerau) ein Pressestatement mit den Verantwortlichen der Übung statt. Dort besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Hintergrundinformationen zu erhalten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 31.03.2026, 09:40 Uhr