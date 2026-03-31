HERGATZ. Am Montag, 30.03.2026, wurde gegen 21:25 Uhr durch eine Bewohnerin ein Brand auf deren Balkon entdeckt. Durch das beherzte Eingreifen des Hausbesitzers wie auch in weiterer Folge durch die zeitnah eingetroffenen Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf den kompletten Dachstuhl verhindert werden. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Bei der Brandursache handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen technischen Defekt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 60.000,00 EUR. Bei dem Brand wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren Maria Thann, Opfenbach, Wangen sowie Wombrechts, Rettungsdienst und Polizei mit über 90 Einsatzkräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Lindenberg sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandfalles erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Lindau. (KPI Memmingen – KDD)