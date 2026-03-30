NÜRNBERG. (303) Im Nürnberger Stadtgebiet fanden am Montagabend (30.03.2026) mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens.



Ab etwa 18:30 Uhr sammelten sich unter dem Titel „Die Regierung zerstört unser Land – Neuwahlen jetzt!“ in der Spitze rund 60 Personen im Bereich des Jakobsplatzes. Etwa 200 Personen formierten sich in unmittelbarer Nähe sowie am Hefnersplatz zu mehreren Gegenprotesten. Um ein direktes Aufeinandertreffen der politischen Lager zu verhindern, setzte die Polizei Sperrgitter ein.

Gegen 19:15 Uhr setzte sich die oben genannten Versammlungen als Aufzug in Richtung Innenstadt in Bewegung, woraufhin auch der Gegenprotest folgte.

In der Pfannenschmiedsgasse auf Höhe des Wollengäßchens ließen sich Personen zu einer Sitzblockade nieder. Diese Aktion konnte jedoch umlaufen werden.

Gegen 21:00 Uhr hatten die jeweiligen Leiter die Versammlungen für beendet erklärt. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen geltend gemachter Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz



Erstellt durch: Oliver Trebing