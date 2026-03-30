BAB 9 / BAB 93 bei Wolnzach, Lkr. Pfaffenhofen a.d.Ilm: In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (28.03.2026) wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein in falscher Richtung fahrender Pkw auf der BAB 9 gemeldet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam es auf der nahen BAB 93 zwischen der Anschlussstelle Mainburg und dem Autobahndreieck Holledau zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt und der Falschfahrerin. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen die 48-jährige Fahrerin wurde Haftbefehl erlassen.

Kurz vor 0:30 Uhr morgens wählten mehrere Verkehrsteilnehmer den Notruf und meldeten ein Fahrzeug, das die A 9 in falscher Richtung befuhr. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befuhr das Fahrzeug die A 9 in Richtung Berlin, hierfür wurde jedoch die Richtungsfahrbahn nach München genutzt.

Unweit des Autobahndreiecks Holledau kam es zu einem ersten Beinahe-Zusammenstoß mit dem Pkw eines Verkehrsteilnehmers. Im Anschluss fuhr die Falschfahrerin am Autobahndreieck Holledau auf die A93 in Richtung Regensburg auf und nutzte hierfür erneut die falsche Fahrspur (Fahrtrichtung Holledau). An der Anschlussstelle Mainburg wendete die Fahrerin ihren grauen Pkw Cupra, um – erneut als Geisterfahrerin – die A 93 in Richtung Dreieck Holledau zu befahren. Hierzu nutzte sie die Richtungsfahrbahn nach Regensburg.

Mehrere Streifenwagen der Verkehrspolizei Ingolstadt waren zu diesem Zeitpunkt bereits in die Fahndung nach der Falschfahrerin eingebunden. Hierbei kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoß des Pkw der Geisterfahrerin mit einem Streifenwagen, der nur durch die schnelle Reaktion der Beamtinnen verhindert werden konnte.

Die Geisterfahrerin setzte ihre Fahrt fort und konnte auf der A 93 südwestlich von Wolnzach von einer weiteren eingesetzten Streife der Verkehrspolizei gestoppt werden.

Ein erster Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die 48-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund der massiven Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer sowie der Polizeistreife ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt wegen versuchten Totschlags gegen die Falschfahrerin. Die Beschuldigte wurde noch am Samstag auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Haftrichter am Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, die Frau wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der 48-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ingolstadt unter Tel. 0841 / 9343-0 in Verbindung zu setzen.