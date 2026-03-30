LAUBEN. In einem Asylbewerberheim wurde am Montagnachmittag bei einem Streit ein Bewohner am Oberkörper leicht mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch die Polizei gestellt werden.

In einem Asylbewerberheim in Lauben kam es am Montagnachmittag zunächst zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Hierbei verletzte ein afghanischer Staatsangehöriger einen anderen Bewohner mit einem Messer leicht im Bereich des Oberkörpers. Der Aggressor konnte noch am Tatort durch die Polizei gestellt werden.

An dem Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Kempten auch Kräfte der Zentralen Ergänzungsdienste Kempten beteiligt. Insbesondere die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Im Rahmen des Einsatzes wurden unbeteiligte Dritte zu keinem Zeitpunkt gefährdet. (PI Kempten)

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