0452 – Polizei stellt Messer und Äxte sicher

Innenstadt – Am Montag (30.03.2026) gegen 00.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass mehrere Personen in der Jakoberstraße mit Messern und Äxten aufeinander losgehen würden.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Personen feststellen. Eine Streife beobachtete jedoch, wie fünf Männer in ein Wohnhaus flüchteten. Vier Männer im Alter von 21, 18, 18 und 19 Jahren konnten im Haus und im Garten gestellt werden. Der 21-Jährige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Ein weiterer Täter ist bislang unbekannt und flüchtig. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 21-jährigen Mann sowie wegen Bedrohung gegen die drei 18- und den 19-jährigen Männer.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 21-jährige Mann sowie die drei 18- und der 19-jährige Männer besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0453 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Kleingartenanlage

Innenstadt – Am Samstag (28.03.2026) zwischen 06.15 Uhr und 06.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Schrebergarten in der Riedingerstraße.

Der Täter beschädigte das verschlossene Holztor und drang in das Grundstück ein. Dort entwendete er eine Bewegungsmelder-Lampe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0454 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Oberhausen – Am Montag (30.03.2026) gegen 02.30 Uhr pöbelte ein 24-jähriger Mann an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße Passanten an. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs und stand unter Alkoholeinfluss.

Zuvor hatte der Mann offenbar versucht, auf sein Fahrrad zu steigen und wäre dabei beinahe gestürzt. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann. Beamten stellten das Fahrrad sicher. Dieses stammte nachweislich aus einem Diebstahl.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl gegen den 24-jährigen Mann.

Der 24-jährige Mann besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.

0455 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Spickel-Herrenbach – Im Zeitraum von Donnerstag (26.03.2026), 23.30 Uhr, bis Sonntag (29.03.2026), 18.00 Uhr, wurde ein geparkter Nissan X-Trail in der Hornungstraße beschädigt.

Das Auto wurde im linken vorderen Bereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer

0821/323-2710 entgegen.

0456 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (29.03.2026) gegen 20.45 Uhr leuchteten zwei Jugendliche in der Liebigstraße mit einem Laserpointer auf einen 30-jährigen Mann und mehrere Fahrzeuge.

Der 30-jährige Mann erlitt durch den Laserstrahl leichte Verletzungen am Auge. Die Beamten brachten die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren zur Polizeiinspektion und stellten den Laserpointer sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 14-jährigen Jungen sowie den 15-jährigen Jungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 14-jährige Junge besitzt die lettische Staatsangehörigkeit. Der 15-jährige Junge besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0457 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Am Sonntag (29.03.2026) gegen 12.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem E-Scooter in der Chemnitzer Straße einen geparkten weißen Skoda Octavia.

Das Auto wurde im Bereich des vorderen linken Radkastens, der Fahrertüre sowie der hinteren linken Radkappe beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0458 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lechhausen – Am Sonntag (29.03.2026) gegen 11.15 Uhr kam es in der Neuburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 55-jährige Frau wollte mit ihrem grauen Toyota einen sogenannten U-Turn durchführen. Dabei übersah sie offenbar den weißen Audi eines 25-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Die 55-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer des Audis sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 25 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 55-jährige Frau.

Die 55-jährige Frau besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 25-jährige Mann sowie seine beiden Mitfahrerinnen besitzen die kroatische Staatsangehörigkeit.

0459 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Innenstadt – Am Sonntag (29.03.2026) war ein 54-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss in der Dominikanergasse mit einem E-Scooter unterwegs.

Gegen 12.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Die Beamten stellten außerdem den E-Scooter sicher. Dieser war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen ausgestattet.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 54-Jährigen.

Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0460 – Polizei ermittelt nach Verkehrsverstoß

Innenstadt – Am Montag (30.03.2026) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 00.45 Uhr einen weißen Mercedes G-Klasse, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße unterwegs war.

Das Fahrzeug soll zwischen 120 und 150 km/h gefahren sein, mehrere Fahrstreifen überquert und auch im Gegenverkehr überholt haben. Der Verkehrsteilnehmer musste an einer grünen Ampel anhalten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Kurz darauf kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Mitte und der Verkehrspolizei Augsburg das Auto am Kitzenmarkt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrer aktuell ein einmonatiges Fahrverbot wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes hat. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsverstoßes gegen den 28-jährigen Mann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 28-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.