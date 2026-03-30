LANDKREIS EICHSTÄTT. Vergangenen Samstagabend kam es zu einem Großeinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und München. Ein Lokführer eines ICE war gezwungen, eine Schnellbremsung einzuleiten, als gegen 17:30 Uhr bekannt wurde, dass auf Höhe der Ortschaft Stammham (Landkreis Eichstätt) Steine auf den Gleisen lagen. Durch die Notbremsung wurde niemand verletzt, jedoch kam es zu Beschädigungen am Schienenfahrzeug. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Einsatzort konnten zwei Jugendliche festgestellt werden, die beim Eintreffen einer Streifenbesatzung der Bundespolizei mit dunklen Fahrrädern in ein angrenzendes Waldstück in südliche Richtung (Stammham) flüchteten. Die beiden Teenager, im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Mützen. Einer der beiden Flüchtigen führte einen grünen Rucksack mit sich.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen der Landes- und Bundespolizei verliefen bislang negativ.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0.