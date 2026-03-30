BÜCHLBERG, LKR. PASSAU. Seit 20.09.2025 wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren aus Büchlberg vermisst. Beide konnten aufgefunden werden.

Die beiden Jugendlichen konnte zwischenzeitlich wohlbehalten aufgegriffen und in eine Jugendhilfeeinrichtung nach Büchlberg zurückgeführt werden. Die beiden Öffentlichkeitsfahndungen werden hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 30.03.2026, 14.15 Uhr