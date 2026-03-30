BAD WINDSHEIM. (302) Bereits am 10.03.2026 wurde ein geparkter Mercedes am Marktplatz in Uffenheim (Lkr. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) durch bislang Unbekannte beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.



Am späten Dienstagnachmittag (10.03.2026) wurde die Seitenscheibe eines am Marktplatz abgestellten dunklen Mercedes GLC beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Beschädigung vermutlich durch ein Projektil aus einer Druckluftwaffe verursacht wurde.

Nach umfangreichen Ermittlungen bittet die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im relevanten Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen im Bereich des Marktplatzes gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing