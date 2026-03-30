BAMBERG. Aus bislang unbekannten Gründen kam es Montagvormittag zu einem Brand in einem Haus in der Färbergasse. Rettungskräfte brachten alle Anwohner in Sicherheit. Sechs Personen gelten als verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 9.25 Uhr in dem Mehrfamilienhaus aus. Polizeibeamte aus Bamberg sowie Rettungskräfte der Feuerwehr eilten zu dem Anwesen und brachten alle Anwohner des betroffenen Hauses in Sicherheit. Alle vier Bewohner erlitten durch die eingeatmeten Rauchgase leichte Verletzungen. Eine Frau zog sich mutmaßlich beim Weg ins Freie eine Fraktur im Bein zu. Zwei Polizeibeamte, die in der Erstphase bei der Evakuierung unterstützten und hierbei ebenfalls Brandrauch einatmeten, gelten zudem als leicht verletzt.

Nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Zu Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.