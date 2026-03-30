467. Täterfestnahme nach Einbruch in eine Wohnung – Trudering

Am Sonntag, 29.03.2026, gegen 21:50 Uhr, verschaffte sich ein 34-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in München gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhaus. Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Eine Anwohnerin des Mehrparteienhaus nahm verdächtige Geräusche im Treppenhaus wahr und verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige unter dem Bett liegend festgestellt werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Gold und Silberbaren, diverse Schmuckstücke und Bargeld aufgefunden. Der Gesamtwert liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier wird er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

468. Brandfall in einem Mehrfamilienhaus – Forstenried

Am Sonntag, 29.03.2026, gegen 21:50 Uhr, verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf, da ein Balkon im 1. Obergeschoss brannte.

Es wurden sofort Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Aufgrund der Stärke des Brandes und der Rauchentwicklung musste das Gebäude geräumt werden.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach den Löscharbeiten konnten, bis auf zwei Wohnparteien, alle Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen kehren.

Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

469. Kontrollen in der Tuningszene – Stadtgebiet München

Zwischen Freitag, 27.03.2026 und Sonntag, 29.03.2026 fanden Schwerpunktkontrollen der Tuningszene durch die Münchner Verkehrspolizei im Stadtgebiet München statt.

Mit Schwerpunkt im innerstädtischen Bereich wurden rund 30 Verkehrsverstöße festgestellt und angezeigt. Vier Fahrzeuge wurden zur Durchführung von technischen Gutachten abgeschleppt, da aufgrund von Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen war.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Verkehrskontrollen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

470. Vandalismus in mehreren öffentlichen Gebäuden – Trudering-Riem

Am Sonntag, 29.03.2026 im Zeitraum zwischen 20:00 und 23:50 Uhr kam es zu Vandalismus an einer Bildungseinrichtung und einem Kulturzentrum durch mehrere unbekannte Täter in Trudering-Riem. Dabei wurde jeweils eine Glastür beziehungsweise ein Fenster gewaltsam geöffnet. Im Innern der Gebäude wurden Räume verwüstet, Farbe angebracht und Gegenstände angezündet. Zu einer größeren Brandentstehung kam es dabei jedoch nicht.

In der Bildungseinrichtung wurde zudem manuell ein Feueralarm und in Folge dessen ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Im Zuge dieses Einsatzes wurden die Sachschäden festgestellt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Es entstand an beiden Gebäuden ein Gesamtschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 170 cm, 16 Jahre, hager, ca. 65 kg, südeuropäischer Erscheinungstyp, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze, blauer Jeanshose, hellen Schuhe

Täter 2:

ca. 160 cm, 16 Jahre, hager, ca. 60 kg, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze, blauer Jeanshose, schwarzen Schuhen, blauen Handschuhen

Täter 3:

ca. 180 cm, 16 Jahre, hager, ca. 70 kg, bekleidet mit grauer Daunenjacke mit Kapuze und eingearbeiteten Reflektoren, schwarzer Hose, schwarzen Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lehrer-Wirth-Straße, Werner-Eckert-Straße und Kopenhagenstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

471. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt – Altstadt

Am Sonntag, den 29.03.2026, gegen 06:10 Uhr, hielten sich ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit und wohnhaft im Landkreis München, im Bereich des Zwischengeschosses am Stachus, am Abgang zur S-Bahn, auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Personengruppe. Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. Ein 41-jähriger Deutscher, wohnhaft in München, der sich vor Ort befand, versuchte, den Streit zu schlichten. In der Folge schlugen und traten sowohl der 19-Jährige als auch der 18-Jährige gegen den 41-Jährigen. Als dieser schließlich zu Boden ging, traten die beiden auf ihn ein, bis er regungslos liegen blieb. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen vom Tatort.

Im Rahmen einer polizeilichen Sofortfahndung konnten diese durch Beamte der Bundespolizei am S-Bahnhof Feldmoching festgenommen werden. Der schwer verletzte 41-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit mit der Personengruppe, oder das weitere Geschehen beobachten können? Insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte, der zuerst geschlagen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

472. Größerer Polizeieinsatz – Neuhausen

Am Freitag, 27.03.2026, gegen 11:20 Uhr, setzte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei über den Notruf 110 darüber in Kenntnis, dass ein 64-jähriger Deutscher in seiner Wohnung randalierte und Gegenstände vom Balkon warf. Hierbei wurde niemand verletzt.

Sofort wurden mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit beordert, welche sich Zutritt in die Wohnung des 64-Jährigen verschafften. Als die Beamten sich in der Wohnung befanden, schrie der 64-Jährige die Beamten an und bewarf sie mit verschiedenen Gegenständen.

Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Kräfte den 64-Jährigen fesseln.

Da sich der 64-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Durch den Vorfall wurden keine weiteren Personen verletzt.