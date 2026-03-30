KRONACH. Unbekannte überfielen am Freitagabend einen 23-Jährigen auf dem Nachhauseweg. Nur durch die starke Gegenwehr des Geschädigten scheiterte die Tat. Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg bittet um Hinweise.

Der 23-jährige Deutsche befand sich am Freitag zwischen 22 und 23 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof Kronach in Richtung des Ortsteils Ziegelerden. Hier versuchten Unbekannte sich gewaltsam seines Handys zu bemächtigen. Der Geschädigte wehrte sich mit Leibeskräften gegen die Angreifer und konnte so sein Hab und Gut schützen. Die Täter gaben schließlich auf und flüchteten ohne Beute.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 zu melden.