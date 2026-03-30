REGENSBURG. Am Freitag, 27. März 2026, entwendete eine zunächst unbekannte Person am Bahnhofsvorplatz in Regensburg eine Geldbörse aus einem unversperrten Lastkraftwagen. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die Sachbearbeitung übernommen.

Am Freitagmorgen, 27. März, gegen 6:00 Uhr, erstattete ein 45-jähriger Lastkraftwagenfahrer Anzeige beim Bundespolizeirevier Regensburg wegen des Diebstahls seiner Geldbörse samt Inhalt. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Bahnhofsvorplatz in Regensburg abgestellt, um eine nahegelegene Gaststätte zu beliefern. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzte eine zunächst unbekannte Person die Abwesenheit des Fahrers und entwendete aus dem nicht versperrten Führerhaus des Lastkraftwagens die Geldbörse. Aufgrund des Ereignisortes wurde die zuständige Polizeiinspektion Regensburg Süd zur Unterstützung hinzugezogen und mit der Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen betraut. Im Zuge der Videoauswertung konnte ein 70-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der den Behörden bereits einschlägig bekannt ist, als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung im Nahbereich wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Regensburg angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte die entwendete Geldbörse samt Bargeld aufgefunden und im Anschluss dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 70-Jährige noch am Freitag, 27. März, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die enge und koordinierte Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei im Bereich des Regensburger Hauptbahnhofs trug maßgeblich zur schnellen Identifizierung und Festnahme des Tatverdächtigen bei. Das zeigt sich auch in der kürzlich veröffentlichten Kriminalitätsstatistik der PI Regensburg Süd: Die Diebstahlsdelikte im Hauptbahnhofsbereich von Regensburg waren 2025 mit 168 Taten rückläufig (-12,0 %).