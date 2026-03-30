Der 75-jährige Oskar Schneider verließ am Sonntag gegen 12:00 Uhr seinen Wohnort in der Ludwig-Jahn-Straße in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Polizei verliefen bislang ergebnislos. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Oskar Schneider wird wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm

normale Statur

weiße Haare, weißer Vollbart (aktuell ohne Schnauzbart)

Brille

Der Mann trägt eine braune Lederjacke, eine braune Hose mit Streifen, hellbraune Schuhe und evtl. eine Schirmmütze

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.