WALTENHOFEN/LEUTEN. Am Sonntagnachmittag kam es in Waltenhofen, Ortsteil Leuten, zum Brand eines Stadels. Dieser befand sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Durch das schnelle Eingreifen der anwesenden Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht werden, umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Waltenhofen, Hegge, Wirlings, Kempten und Durach waren mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort. Des Weiteren befanden sich zwei Rettungswägen im Einsatz. Um den Brand vollständig abzulöschen mussten Teile der Fassade mit einem Bagger geöffnet werden. Der Sachschaden wir nach ersten Einschätzungen auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Kempten und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten. (KPI Memmingen – KDD)