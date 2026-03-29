BAMBERG. Mit einer perfiden Masche haben Callcenterbetrüger eine Seniorin aus Bamberg am Freitagnachmittag um ihre Ersparnisse gebracht. Die noch unbekannten Täter veranlassten die 84-jährige Frau mit einem „Schockanruf“ dazu, einen mittleren fünfstelligen Betrag zu übergeben.

Ein Anrufer kontaktierte die Seniorin aus dem Stadtteil Wunderburg/Gereuth am Freitagnachmittag zunächst telefonisch und täuschte vor, eine nahe Angehörige befinde sich in einer Notsituation. Sie benötige nun dringend viel Geld. Die Täter setzten die 84-Jährige fortlaufend unter Druck, bis diese schließlich an der Haustür einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer übergab.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Hinweisen fuhr der unbekannte Abholer am Freitag zwischen 17 bis 17:30 Uhr mit einem Pkw oder Fahrrad die Hans-Böckler-Straße entlang. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

männlich, ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur

runde Gesichtsform, glatt rasiert, trug schwarze Wollmütze

bekleidet mit grau-schwarzer Jacke und blauen Jeans

Zeugen, die im Bamberger Stadtteil Wunderburg/Gereuth Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kripo Bamberg zu wenden.