LICHTENBERG, LKR. HOF. Mehrere Schmierereien mit politischem Hintergrund sprühten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an öffentliche Anlagen in Lichtenberg. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Die Täter begannen ihre „Graffiti-Spur“ in der Lichtenberger Ortsmitte und zogen diese bis zum Ortsausgang in Richtung Bad Steben. Neben einem Bushäuschen verunstalteten die Sprayer auch Mülleimer und Stromkästen und verursachten insgesamt einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Motive lagen mit den Schriftzügen u. a. „Nazis raus“ und „Free Sudan“ offensichtlich im politischen Bereich.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Ortsbereich von Lichtenberg Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 an die Kripo Hof zu wenden.