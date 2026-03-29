0444 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Freitag (27.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht im Mühlmahdweg.

Zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Opel Corsa hinten links. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wir auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 2310 entgegen.

0445 – Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Oberhausen – Am Samstag (28.03.2026) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 14.45 Uhr stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 19-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der Fahrer besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.

0446 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am Sonntag (29.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Reinöhlstraße.

Gegen 05.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,00 Promille fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge von Alkohol.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0447 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – In der Nacht von Samstag (28.03.2026) auf Sonntag (29.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz mit Widerstand durch einen 28-jährigen Mann in der Spitalgasse. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da der 28-Jährige trotz Aufforderung eine dortige Bar nicht verlassen wollte. Der 28-Jährige zeigte sich unkooperativ und aggressiv gegenüber der Polizeibeamten. Daraufhin fesselten die Polizeibeamten den 28-Jährigen und brachten diesen zu Boden. Dabei leistete der 28-Jährige Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Beamten brachten den 28-Jährigen anschließend in den Arrest. Währenddessen beleidigte und bedrohte der 28-Jährige die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und weiterer Delikte gegen den Mann.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0448 – Überlaute Party in Göggingen

Göggingen – Am Samstag (28.03.2026) rückte die Polizei aufgrund einer Ruhestörung in der Olof-Palme-Straße an.

Gegen 22.15 Uhr teilten Anwohner eine überlaute Party mit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese eine größere Party fest. Die Party wurde beendet und den Anwesenden ein Platzverweis erteilt.

Gegen 01.00 Uhr ging eine erneute Beschwerde bei der Polizei über die Lautstärke ein. Die Polizeibeamten erteilten allen noch Verbliebenden einen Platzverweis, welchen sie nachkamen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unzulässigem Lärm.