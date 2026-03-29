Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
An folgenden Tagen bietet die Kriminalpolizei Augsburg zusätzlich an den Standorten der Mobilen Wache Beratung rund ums Thema Callcenter Betrug:
Mittwoch, 01.04.26, 14.00 – 17.00 Uhr, Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1 (vor City-Galerie)
Dienstag, 07.04.26, 09.00 – 12.00 Uhr, Augsburg, Martin-Luther-Platz
Mittwoch, 08.04.26, 08.30 – 11.30 Uhr, Augsburg, Zwölf-Apostel-Platz
Besuchen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne vor Ort und informieren sich, stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Polizei oder kommen Sie einfach ins Gespräch.
0444 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am Freitag (27.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht im Mühlmahdweg.
Zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Opel Corsa hinten links. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wir auf circa 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 2310 entgegen.
0445 – Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung
Oberhausen – Am Samstag (28.03.2026) war ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Donauwörther Straße unterwegs.
Gegen 14.45 Uhr stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 19-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 19-Jährigen.
Der Fahrer besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.
Hinweis:
Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.
0446 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss
Kriegshaber – Am Sonntag (29.03.2026) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Reinöhlstraße.
Gegen 05.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,00 Promille fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge von Alkohol.
Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0447 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Innenstadt – In der Nacht von Samstag (28.03.2026) auf Sonntag (29.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz mit Widerstand durch einen 28-jährigen Mann in der Spitalgasse. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da der 28-Jährige trotz Aufforderung eine dortige Bar nicht verlassen wollte. Der 28-Jährige zeigte sich unkooperativ und aggressiv gegenüber der Polizeibeamten. Daraufhin fesselten die Polizeibeamten den 28-Jährigen und brachten diesen zu Boden. Dabei leistete der 28-Jährige Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Beamten brachten den 28-Jährigen anschließend in den Arrest. Währenddessen beleidigte und bedrohte der 28-Jährige die Beamten.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und weiterer Delikte gegen den Mann.
Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0448 – Überlaute Party in Göggingen
Göggingen – Am Samstag (28.03.2026) rückte die Polizei aufgrund einer Ruhestörung in der Olof-Palme-Straße an.
Gegen 22.15 Uhr teilten Anwohner eine überlaute Party mit. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese eine größere Party fest. Die Party wurde beendet und den Anwesenden ein Platzverweis erteilt.
Gegen 01.00 Uhr ging eine erneute Beschwerde bei der Polizei über die Lautstärke ein. Die Polizeibeamten erteilten allen noch Verbliebenden einen Platzverweis, welchen sie nachkamen.
Die Polizei ermittelt nun wegen unzulässigem Lärm.
0449 – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin
Großaitingen – Am Freitag den 27.03.2026 um 17:45 Uhr, befuhr eine 16-jährige Zweiradfahrerin mit ihrem ebenfalls 16-jährigen Sozius, die Kreisstraße A 30 von Waldberg in Richtung Klimmach.
Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang von Klimmach, verlor die Fahranfängerin in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und rutschte über die gesamte Fahrbahn, wo sie dann auf der Gegenspur, mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.
Der entgegenkommende Pkw-Fahrer hatte noch versucht, durch ein Ausweichmanöver nach rechts, den Zusammenstoß zu verhindern und fuhr dabei in den angrenzenden Straßengraben.
Die Zweiradfahrerin wurde ebenfalls in den Straßengraben geschleudert, ihr ebenfalls 16-jähriger Mitfahrer konnte sich noch abrollen, wurde aber trotzdem leicht verletzt.
Die örtlich zuständige Polizei war zur Unfallaufnahme mit zwei Streifenbesatzungen an der Unfallstelle und wurde dabei von den freiwilligen Feuerwehren Klimmach und Schwabmünchen unterstützt. Die schwerverletzte Kradfahrerin musste von einer Besatzung des Rettungsdienstes und einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Uniklinikum Augsburg gebracht werden.
Der 16-jährige Mitfahrer auf dem Leichtkraftrad wurde leicht verletzt und musste durch eine weitere Besatzung des Rettungsdienstes ins Krankenhaus Bobingen gebracht werden.
Der entgegenkommende Fahrer des Pkws wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von mindestens 45.500 Euro.
Die Kreisstraße A 30 konnte für den Verkehr nach eindreiviertel Stunden wieder freigegeben werden.
Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat wegen des Zusammenstoßes die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
Die Polizei wünscht in diesem Zusammenhang allen Zweiradfahrern eine gute und sichere „erste Ausfahrt“, weist aber gleichzeitig auf die noch stellenweise winterlichen und extrem schlüpfrigen Straßenverhältnis, bei temperaturbedingt fehlender Straßenhaftung und mangelnder Fahrpraxis nach der Winterpause hin.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: