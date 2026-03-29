HERSBRUCK. (300) Ein 56-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagabend (29.03.2026) einen Pkw in Engelthal (Lkrs. Nürnberger Land) angezündet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Mann.



Gegen 19:30 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug in der Hauptstraße ein. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen löschten, nahmen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hersbruck die ersten Ermittlungen auf. Ein 56-jähriger Mann, den die Beamten in unmittelbarer Nähe des Autos antrafen, geriert hierbei in den Fokus der Polizisten. Da sich in der Folge der Verdacht erhärtete, dass der 56-Jährige den Ford in Brand gesetzt haben könnte, nahmen die Einsatzkräfte den psychisch auffälligen Mann vorläufig fest.

Der Rettungsdienst brachte den Tatverdächtigen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Anschluss stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Der 56-jährige Deutsche wird nun dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.



Erstellt durch: Christian Seiler