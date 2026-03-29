VÖHRINGEN. Am Samstagabend, 28.03.2026 gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in Vöhringen/Thal.

Demnach bemerkte ein aufmerksamer Stallhelfer eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Einfamilienhauses, in welchem sich eine Scheitholzheizung befand. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr, welche den Brand im Heizungsraum feststellte. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Brand konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte zügig abgelöscht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden konnte. Nach ersten Ermittlungen wird von einer technischen Brandursache ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 40.000 Euro. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Feuerwehren Vöhringen und Illerberg waren mit knapp 40 Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurden diese durch das THW unterstützt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (KPI Memmingen-KDD)

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