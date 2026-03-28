ERING, LKR. ROTTAL-INN. Ein PKW-Fahrer verstirbt bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Sattelzug.

Am 27.03.2026 ereignete sich am frühen Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der B12, ca. auf Höhe Ering. Hierbei geriet der 37-jährige, deutsche Fahrer eines PKWs, welcher in Fahrtrichtung Passau fuhr, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem LKW eines 42-Jährigen Ukrainers, welcher in Fahrtrichtung Simbach am Inn fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der PKW nach rechts in ein Feld geschleudert.

Eingesetzte Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Ering, Mining und Prienbach versuchten, den PKW-Fahrer aus dem Fahrzeug zu bergen, um Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Der Fahrer erlag jedoch bereits vor der Bergung seinen Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Am PKW enstand ein Totalschaden, der Sachschaden am LKW beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zur Unfallaufnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter hinzugezogen.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der späteren bis in die Nachtstunden andauernden Bergung der sichergestellten Fahrzeuge war mit massivem Rückstau in beiden Fahrtichtungn zu rechnen, der Verkehr wurde durch eingesetzte Polizeibeamte, Freiwillige Feurwehren und der Straßenmeisterei geregelt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Simbach am Inn, Tel.: 08571 9139-0

Veröffentlicht: 28.03.2026, 06:10 Uhr