KEMPTEN. Am 27.03.2026 gegen 11:30 Uhr kam es am Hauptbahnhof Kempten (Allgäu) zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz, nachdem eine 75-jährige deutsche Frau von einem heranfahrenden Zug erfasst wurde.

Die Frau konnte von den Einsatzkräften geborgen und umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie medizinisch versorgt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Hintergründe und die genaue Unfallursache sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen, weshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details bekanntgegeben werden können. (PI Kempten)

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