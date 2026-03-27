SCHWABACH. (294) Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) war der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Am heutigen Freitagmittag (27.03.2026) fanden die Einsatzkräfte den Vermissten tot auf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Beamte der Reiterstaffel Mittelfranken fanden den 82-Jährigen bei einer weiteren Absuche tot auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.



Erstellt durch: Christian Seiler