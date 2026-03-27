PENTLING, LKR. REGENSBURG. Ein aufmerksamer Mann hat einen Betrugsversuch mit Geldkarten gegenüber einer Seniorin in einem Verbrauchermarkt verhindert. Er erkannte den Betrug an der Kasse und bewahrte die Seniorin vor einem finanziellen Verlust.

Am Donnerstag, 26. März, wollte eine 84-jährige Seniorin in einem Verbrauchermarkt in Pentling Geldkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Ein hinter ihr an der Kasse stehender 31-jähriger Mann bekam dies mit und sprach die Dame auf diesen ungewöhnlichen Kauf an. Diese erklärte ihm, dass sie einen Anruf bekommen hatte, wo ihr ein bislang unbekannter Täter mitteilte, dass sie 40.000 Euro gewonnen hätte. Um diesen Gewinn zu bekommen, müsse die Seniorin Geldkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen und diese in der Nähe einer Bankfiliale am Bahnhof in Regensburg hinterlegen.

Der 31-Jährige klärte die Seniorin über den Betrugsversuch auf und riet ihr, die Karten nicht zu aktivieren und an der Kasse umzutauschen. Anschließend verständigte er die Polizei, begleitete die Dame nach Hause und wartete dort auf die Polizeibeamten. Nur durch das engagierte Verhalten des Mannes konnte ein Vermögensschaden bei der Seniorin verhindert werden! Die Polizeiinspektion Neutraubling ermittelt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Telefongesprächen sofort auf!

Die Polizei rät: