NÜRNBERG. (293) Am frühen Freitagmorgen (27.03.2026) leistete ein Jugendlicher bei einer Kontrolle am Jakobstor Widerstand und griff mehrere Beamte tätlich an. Drei Polizeibeamte erlitten dabei leichte Verletzungen.



Der 17-jährige italienische Staatsangehörige sollte aufgrund jugendschutzrechtlicher Vorschriften in Gewahrsam genommen werden. Bei der dafür notwendigen Durchsuchung, bei der ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden wurde, sperrte sich der Jugendliche und schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im weiteren Verlauf schlug er einen anderen Beamten und biss einem weiteren in den Oberschenkel. Alle drei Polizeibeamten mussten ihre Verletzungen im Anschluss ärztlich versorgen lassen und konnten nur noch eingeschränkt Dienst leisten.



Gegen den Beschuldigten wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste sich der Tatverdächtige einer Blutentnahme unterziehen. Die Staatsanwaltschaft stellte zudem Haftantrag. Der 17-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Jugendlichen.



Erstellt durch: Oliver Trebing