STRAUBING. Am 26.03.2026 gelang es Telefonbetrügern eine Seniorin zur Übergabe von Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich zu bewegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

In den Mittagsstunden wurde eine 83-Jährige von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und schilderte, dass die Enkelin der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Gefängnisstrafe könne nur durch Hinterlegung einer Kaution abgewendet werden.

Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Seniorin dazu bewegt, an einen bislang Unbekannten Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich zu übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen.

Zum Abholer ist folgende Personenbeschreibung bekannt: männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 170 cm groß, Vollbart, breite Statur und breites Gesicht, braune Haare, keine Brille, dunkel gekleidet mit einer Schirmmütze.

Zeugenaufruf:

Personen, die gegen 13:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Landshuter Straße und der Oskar-von-Miller-Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straubing unter der Tel.: 09421/ 868-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.03.2026, 12:14 Uhr