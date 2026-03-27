LKR. PASSAU. Am Mittwoch (25.03.2026) vollzog die Kriminalpolizeiinspektion Passau mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

In den frühen Abendstunden durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Passau mehrere Wohnungen im Landkreis Passau. Die Maßnahmen richteten sich gegen Personen, welche im Verdacht stehen, Betäubungsmittel besessen und damit Handel getrieben zu haben.

Im Zuge der Durchsuchungen wurde eine größere Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt. Drei Tatverdächtige, ein 26- und ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger sowie ein 34-jähriger irakischer Staatsangehöriger, wurden vorläufig festgenommen und am 26.03.2026 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt.

Gegen den 27-Jährigen erging Haftbefehl. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der von Seiten der Staatsanwaltschaft erwirkte Haftbefehl gegen den 26-Jährigen Syrer wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

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Veröffentlicht: 27.03.2026, 12:09 Uhr