ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Am Donnerstag haben Telefonbetrüger eine 74-jährige Seniorin aus dem Landkreis Haßberge um ihr Geld gebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht einen unbekannten Geldabholer.

Am Donnerstag nahmen die bislang unbekannten Täter die Seniorin ins Visier. Am Telefon gaben sich die Betrüger als vermeintliche Polizeibeamte aus und eröffneten ihr die schockierende Nachricht, dass ihr Sohn nach einem tödlichen Verkehrsunfall eine Kaution von 18.000 Euro zu zahlen hat. Die Seniorin fiel auf die Masche herein und übergab dem männlichen Täter gegen 14.15 Uhr das Geld in der Bamberger Straße in Zapfendorf vor dem dortigen Lottogeschäft.

Trotz der Zahlung ließen die Betrüger nicht von der Frau ab und versuchten es nur wenige Stunden später erneut, weiteres Geld zu ergaunern. Glücklicherweise konnte diesmal durch das Eingreifen einer Bankmitarbeiterin eine weitere Geldübergabe verhindert werden.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Kurze, blonde Haare

rundes Gesicht

trug vermutlich eine graue Jacke

sprach akzentfrei Deutsch

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Bamberg. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise:

Wer hat zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in der Bamberger Straße in Zapfendorf oder Umgebung den beschriebenen Mann beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.