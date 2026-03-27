MINDELHEIM / KRUMBACH / BABENHAUSEN. Am 26.03.2026 führte die Polizeiinspektion Mindelheim mit Unterstützung weiterer Dienststellen und unter Einbeziehung des Schulleitungsteams der Mittelschule Mindelheim Durchsuchungsmaßnahmen u.a. an drei Schulen in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen durch.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Schulen und Wohnsitzen der Tatverdächtigen vollzogen. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt acht Mobiltelefone sowie eine Softair-Waffe, eine PTB-Waffe und ein Messer sichergestellt. Unterstützt wurde die Polizeiinspektion Mindelheim hierbei von den Polizeiinspektionen Buchloe, Bad Wörishofen, Memmingen und Krumbach. Die Erziehungsberechtigten der Tatverdächtigen wurden informiert.

Hintergrund der Maßnahmen war eine Anzeige der Mittelschule Mindelheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass sich eine Gruppe aus Schülern von mehreren Schulen wiederholt an strafbaren Handlungen beteiligt hat. Den Gruppenmitgliedern wird u.a. vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Es liegen Hinweise dahingehend vor, dass die Taten gefilmt und später über Messengerdienste in verschiedenen Gruppen verbreitet wurden.

Die strafprozessualen Maßnahmen wurden in Rücksprache mit der Mittelschule Mindelheim von einer Informationsveranstaltung für die Schüler in der Aula begleitet. Hierbei wurden die Schülerinnen und Schüler über den Hintergrund der Aktion unterrichtet. Neben der strafrechtlichen Aufklärung und der Unterbindung weiterer Straftaten standen Aufklärung und Prävention im Vordergrund. Betroffene wurden ermutigt, sich gegenüber ihren Eltern oder Vertrauenspersonen zu öffnen und Straftaten, die zu ihrem Nachteil begangen wurden, zur Anzeige zu bringen. Die Themen Gruppendynamik, Mobbing, Bystander und der verantwortungsvolle Umgang mit Sozialen Medien werden in den kommenden Wochen an der Schule vertieft aufgearbeitet.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand bestehen Anhaltspunkte, dass die Gruppierung zahlreiche Straftaten begangen hat. Die Ermittlungen der PI Mindelheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen dauern an.

Hinweise und Informationen, gegebenenfalls auch von weiteren Geschädigten, nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der 08261 76850 entgegen. (PI Mindelheim)

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