STRAUBING. Mit Beginn der Motorradsaison möchte das Polizeipräsidium Niederbayern alle Bikerinnen und Biker sensibilisieren und Tipps für eine sichere und unbeschwerte Fahrt geben. Gerade nach der langen Winterpause ist es wichtig, sich wieder an das Fahrgefühl auf zwei Rädern zu gewöhnen und nach und nach wieder ein Gefühl für das Motorrad bekommen. Zugleich appellieren wir an alle anderen Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam zu sein, auf die vermehrt auftretenden Motorräder zu achten und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

Unter dem Motto „Mehr Spaß mit weniger Gas“ des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 soll gerade zu Beginn der Saison insbesondere die Zielgruppe der Motorradfahrer in den Fokus der polizeilichen Präventionsarbeit rücken. Motorradfahrerinnen und -fahrer sollen auch künftig auf niederbayerischen Straßen nicht nur die unbeschwerte Freude am Biken haben, sondern auch stets gesund und unversehrt ihr Ziel erreichen. Dafür setzt die Polizei auf konsequente Kontrollen, insbesondere durch die speziell ausgebildeten Kontrollgruppen Motorrad der Bayerischen Polizei, und Aufklärungsmaßnahmen über die Gefahren des Motorradfahrens, beispielsweise im Rahmen des jährlichen Fahrsicherheitstrainings, sowie insbesondere die wichtige Bedeutung von Schutzkleidung und Erkennbarkeit.

Mit 746 verletzten Kradfahrern im Jahr 2025 bleibt die Zahl der Verletzten in dieser Unfallkategorie auf einem besonders hohen Niveau. 17 Motorradfahrer kamen 2025 bei Verkehrsunfällen ums Leben. Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Zahl schwerer Verkehrsunfälle setzt das Polizeipräsidium Niederbayern auch heuer wieder auf verschiedene Präventionsveranstaltungen und Kontrollaktionen, um die Verkehrssicherheit insbesondere in dieser Zielgruppe zu erhöhen und die Hauptunfallursachen gezielt zu bekämpfen.

Kostenloses Fahrsicherheitstraining

Bereits am Samstag, 18.04.2026 wird zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in Straubing auf dem Großparkplatz „Am Hagen“ vom „Landesverband Bayerischer Fahrlehrer“ ein kostenloses Fahrsicherheitstraining für alle interessierten Bikerinnen und Biker angeboten.

27. Ökumenischer Motorradgottesdienst mit Präventionsveranstaltung

Am Sonntag, 03.05.2026, beginnt um 14.00 Uhr in der Straubinger Messehalle, Am Hagen, der 27. Ökumenische Motorradgottesdienst. Bereits im Vorfeld findet ein interessantes und vielfältiges Vorprogramm statt bei dem u. a. das Polizeipräsidium Niederbayern ihre Polizeimotorräder vorstellt oder die DEKRA ihren Motorradsimulator zum Testen anbietet. Weitere interessante Angebote, wie z. B. einem Reaktionstest oder ein Quiz, bei dem Tankgutscheine gewonnen werden können, warten auf die Besucher. Das Vorprogramm beginnt mit musikalischer Umrahmung beginnt bereits um 11.00 Uhr ebenfalls „Am Hagen“.

Motorradkontrollgruppe führt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kontrollaktionen durch

Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Niederbayern führt auch in dieser Saison wieder gezielte Schwerpunktkontrollen durch, um so die Sicherheit gerade bei den Motorradfahrern auf den niederbayerischen Straßen zu erhöhen und die Zahl schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle noch weiter zu reduzieren.

Dabei ist es den motorradfahrenden Polizeibeamten ein ganz besonderes Anliegen, den persönlichen Kontakt mit den Bikerinnen und Bikern zu suchen, um auf diese Weise über die Gefahren von technischen Veränderungen und besonders über riskante Fahrweisen aufzuklären.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.03.2026, 11:10 Uhr