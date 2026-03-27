SCHWABACH. (290) Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) wird der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Herr S. verließ gegen 17:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in der Wolkersdorfer Hauptstraße. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Schwabach, in die neben zahlreichen Einsatzkräften und Personensuchhunden auch ein Hubschrauber der bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Daniel S. trägt einen roten Parka, eine braune Hose und eine schwarze Basecap. Er ist etwa 160 cm groß und wiegt 69 Kilogramm.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Daniel S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 82-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Schwabach unter der Rufnummer 09122 9270, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl