GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Seit den Vormittagsstunden sind mehrere Einsatzkräfte aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Bürogebäude im Einsatz.

Gegen 08:15 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über eine Rauchentwicklung informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand kommt es im Bereich des Daches zu einem Schwelbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell mir den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Personen im Bürogebäude wurden evakuiert. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Die Löscharbeiten dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.03.2026, 10:32 Uhr