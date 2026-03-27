GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. In der Nacht von Donnerstag, 26.03.2026, auf Freitag, 27.03.2026, kam es in einem Krankenhaus zu einem Kleinbrand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:30 Uhr brach im Bettenlager des Krankenhauses ein Brand aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Evakuierung der Patienten war nicht erforderlich, da zu keiner Zeit eine Gefährdung bestand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Durch den Brand wurden im Lagerraum befindliche Gegenstände des Krankenhausbetriebs beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Passau führte noch in der Nacht eine Brandortbegehung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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Veröffentlicht: 27.03.2026, 08:30 Uhr