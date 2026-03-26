448. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Schwabing

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 09:00 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung, dass sich ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Georgenstraße psychisch auffällig und störend verhalten würde. Daraufhin fuhr eine Streife der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) zu dem Haus und konnte den dort wohnenden 45-jährigen Deutschen antreffen.

Bei den ersten Gesprächen drohte der 45-Jährige damit, dass er bei einem weiteren polizeilichen Vorgehen die eingesetzten Beamten mit einer säurehaltigen Substanz angreifen würde.

Daraufhin wurden zur Unterstützung weitere Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialeinheiten, zu dem Wohnhaus geschickt. Auch die Feuerwehr über eine mögliche problematische Einsatzsituation durch das Ausbringen einer säurehaltigen Substanz informiert und schickte ebenfalls Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus.

Für die Bereitstellung der Kräfte wurde die Georgenstraße für den Verkehr gesperrt.

Gegen 11:45 Uhr konnte die Person von der Polizei in der Wohnung überwältigt werden. Die Wohnung wurde noch durchsucht. Außer typischen Haushaltsreinigungsmitteln wurden keine problematischen Substanzen in der Wohnung entdeckt.

Der 45-Jährige wurde wegen der Bedrohung angezeigt und aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Bei dem Einsatz waren über 30 Polizeibeamte vor Ort.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

449. Raubdelikt – Kirchheim b. München

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 04:05 Uhr, befand sich ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens allein im Firmengebäude. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Fahrzeuge mit zusammen ca. zehn Insassen auf das Gelände des Transportunternehmens.

Die bislang unbekannten Personen waren maskiert und bewaffnet und sie gingen in die Büroräume. Dort griffen sie den Mitarbeiter an, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei wurde er von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf traf ein Kurierfahrer auf dem Firmengelände ein und betrat das Gebäude. Dort traf er auf die Täter, die ihn ebenfalls gewaltsam zu Boden brachten und fesselten.

Danach durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine Vielzahl von Paketen aus einem Lagerraum. Anschließend flüchteten sie mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Der Mitarbeiter konnte den Polizeinotruf 110 verständigen. Sofort wurden mehrere Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine direkt eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Der Mitarbeiter und der Kurierfahrer wurden nicht verletzt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, zwischen 20-30 Jahre alt, 170 cm, ca. 60-70 kg, schmächtige Statur, hellhäutig, deutschsprachig; schwarzes Stofftuch über Mund und Nase; dunkles Oberteil mit Kapuze, Turnschuhe, Handschuhe; Pistole in der linken Hand

Täter 2-10:

Männlich, ca. 20-30 Jahre; dunkel gekleidet; Stofftuch/Maske

Bei den Tatfahrzeugen handelte es sich wahrscheinlich um einen blaufarbenen Nissan "Micra" (Bj. 2003-2010) und um einen dunklen 1er BMW (Bj. 2004-2011). Die Fahrzeuge sollen deutsche Zulassungen haben. (Teil-) Kennzeichen sind nicht bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Daimlerstraße, Dieselstraße und Oskar-von-Miller-Straße (Kirchheim b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.