FORCHHEIM. Nach einem Sturz von einer Brücke auf die Autobahn A 73 bei Forchheim starb am Donnerstagvormittag eine 45-jährige Frau. Es kam zu einem Folgeunfall.

Nach ersten Erkenntnissen fiel die Frau kurz nach 10.30 Uhr von einer Brücke auf die Südfahrbahn der A 73 bei Forchheim. Ein Pkw aus dem Zulassungsbereich Bremen, der in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die auf der Fahrbahn liegenden Frau. Anschließend ereignete sich noch ein Folgeunfall zwischen den nachfolgenden, stark bremsenden Fahrzeugen.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 45-Jährigen feststellen. Die Polizei prüft einen suizidalen Hintergrund. Die Insassen der weiteren involvierten Fahrzeuge blieben unverletzt. Es entstand ein anfänglich geschätzter Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro an drei Fahrzeugen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten die A 73 über mehrere Stunden, bis etwa 16.00 Uhr. Zur psychosozialen Versorgung kam ein Kriseninterventionsteam an die Unfallstelle.

Beamte der Verkehrspolizei Bamberg sind mit der Unfallaufnahme betraut und werden von der Kriminalpolizei Bamberg unterstützt. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Bamberg kam zur Unfallstelle und ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an.