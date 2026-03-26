Erding, OT. Aufhausen, 26.03.2026_Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in Aufhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Bewohner einer Asylbewerberunterkunft an der Marie-Curie-Straße und einem 43-jährigen Security-Mitarbeiter. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Kurz nach 22.00 Uhr begab sich der Security-Mitarbeiter zum Zimmer des Tatverdächtigen, um darauf aufmerksam zu machen, dass dessen sich ebenfalls im Raum befindender Bekannter die Unterkunft verlassen muss, da zur Nachtzeit keine Besuche zulässig sind.

Nachdem der 51-jährige ukrainische Staatsbürger dieser Aufforderung nicht nachkam und zudem verbal aggressiv reagierte, holte der Mitarbeiter einen Kollegen dazu.

Nach erneutem Betreten des Zimmers und erneuter Aufforderung, griff der Tatverdächtige nach einem Messer und versuchte, auf den afghanischen Security-Mitarbeiter einzustechen. Dieser konnte den Angriff rechtzeitig abwehren und blieb unverletzt.

Mit Unterstützung seines Kollegen und einer weiteren Bewohnerin wurde der alkoholisierte Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut, wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt.