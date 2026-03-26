REGENSBURG. In der Nacht vom 24. auf 25. März kam es zu einem Einbruch in eine Regensburger Schule. Die bislang unbekannten Täter konnten flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 24. März 2026, 15:00 Uhr, und dem 25. März 2026, 6:00 Uhr, in eine Schule in der Alfons-Auer-Straße in Regensburg ein. Im Innenbereich der Schule entwendeten die Täter Bargeld im dreistelligen Eurobereich von den Kioskständen. Darüber hinaus versuchten die Einbrecher, einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Regensburg führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Personen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Umgebung der Schule gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung setzen.