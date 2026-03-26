GEROLDSGRÜN, LKR. HOF. Nachdem die Kriminalpolizei Hof Hinweise auf ein schweres Rauschgiftdelikt gewann, durchsuchten die Ermittler am Mittwochnachmittag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof und auf Anordnung eines Ermittlungsrichters Räumlichkeiten in Geroldsgrün im Hofer Land. Nach dem Tatverdächtigen fahndet die Polizei intensiv.

Der Kriminalpolizei Hof gelang es zuletzt, konkrete Anhaltspunkte auf ein schweres Betäubungsmitteldelikt eines polizeibekannten 31-jährigen Deutschen zu ermitteln. Ein Richter ordnete daraufhin auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch die Durchsuchung seiner Räumlichkeiten in Geroldsgrün an.

Die Polizei beschlagnahmte dort am Nachmittag zahlreiche Beweismittel, unter anderem größere Mengen Rauschgift. Nach dem flüchtigen 31-Jährigen fahndeten zahlreiche Polizeistreifen. Auch Diensthunde und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und koordiniert die weiteren, intensiven Fahndungsmaßnahmen.