443. Kontrolle eines Pkw führt zur Auffindung von möglichem Diebesgut – Maxvorstadt

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 01:50 Uhr, bemerkten Beamte der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) einen im Bereich der Galeriestraße geparkten Mercedes Pkw, in dem sich drei männliche Personen aufhielten. Die Gesamtsituation kam den Beamten verdächtig vor und sie kontrollierten die Personen (ein 32-jähriger Kosovare mit Wohnsitz in München sowie ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und ein 29-jähriger Deutscher ohne Wohnsitz in Deutschland).

In dem Fahrzeug befand sich bei den Insassen auch eine Tasche, welche eine der Personen bei der Kontrolle verdecken wollte. In der Tasche befanden sich Gegenstände aus Gold und diverse Schmuckgegenstände. Bei einer Durchsuchung der Personen wurde bei ihnen ebenfalls Bargeld und eine in einer Hosentasche mitgeführte Goldarmbanduhr aufgefunden. In dem Pkw wurden noch Bargeld, Handfesseln, Masken und Handschuhe sowie eine scharfe, erlaubnispflichtige Pistole aufgefunden.

Bei einer späteren Durchsuchung der drei Wohnungen der kontrollierten Personen, wurden ebenfalls hohe Bargeldbeträge und weiteres mögliches Diebesgut aufgefunden. Schlüssige Herkunftsnachweise zu den Sachen konnten von den drei Männern nicht vorgebracht werden.

Alle Gegenstände (im Wert von mehreren zehntausend Euro), das Geld (mehrere tausend Euro) und die Waffe wurden sichergestellt und die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts der Hehlerei und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurden alle wieder entlassen.

Daraufhin wurden intensiv geführte Ermittlungen vom Kommissariat 51 aufgenommen. Die sichergestellten Gegenstände konnten bislang noch keinen Taten zugeordnet werden.

Unter diesem Link: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/100417/index.html

sind die Schmuckstücke einzusehen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die gezeigten Gegenstände erkennen oder vermissen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

444. Einbruch in Wohnung – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Montag, 23.03.2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.03.2026, 20:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise über die Wohnungstür in eine Wohnung.

Die Wohnung wurde anschließend nach Diebesgut durchsucht. Danach entfernte sich der oder die unbekannten Täter unter Mitnahme von entwendeten Gegenständen (im Wert eines fünfstelligen Betrages) in unbekannte Richtung.

Die Anwohnerin informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hiltenspergerstraße, Görresstraße, Josephsplatz und Georgenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

445. Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person – Moosach

Am Mittwoch, 25.03.2026, gegen 04:40 Uhr, befand sich ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann am U-Bahnhof Moosach und randalierte. Unter anderem warf er auch mit einer Flasche nach Passanten und bespuckte einen der Passanten. Eine Zeugin informierte den Polizeinotruf 110.

Die anwesenden Personen fixierten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife. Der Mann wurde gefesselt, wobei er Widerstand leistete, und auf eine Polizeiinspektion gebracht. Während dessen spuckte er mehreren Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte auf der Polizeiinspektion einem Polizeibeamten die Dienstwaffe zu entreißen. Der Mann konnte davon abgehalten werden.

Es handelt sich bei dem Mann um einen 31-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Der 31-Jährige beleidigte verbal zudem die eingesetzten Polizeibeamten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Er wurde unter anderem wegen des versuchten Raubes, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

446. Diebstahl eines Kraftrades – Ramersdorf-Perlach

Ein 50-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München hatte sein BMW Motorrad am Donnerstag, 19.03.2026 zum Reifenwechsel in eine Werkstatt im Bereich der Paulsdorfferstraße gebracht. Als er das Motorrad am Dienstag, 24.03.2026 wieder abholen wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass dieses nicht mehr vor Ort sei.

Daraufhin erstattete der 50-Jährige bei der Polizeiinspektion 23 (Giesing) Anzeige wegen des Diebstahls seines Motorrads.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Mitarbeiter der Werkstatt das Motorrad am Freitag, 20.03.2026, gegen 14:00 Uhr, vor der Werkstatt ab. Von dort wurde es durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Da sich beide Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Eigentümers bzw. der Werkstatt befinden, besteht die Möglichkeit, dass das Motorrad auf einem Anhänger abtransportiert wurde.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paulsdorfferstraße, Ständlerstraße und Traunreuter Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

447. Mehrere Brandlegungen – Stadtgebiet München

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.03.2026, 06:10 Uhr und Donnerstag, 26.03.2026, 02:10 Uhr, kam es im Stadtgebiet von München zu mehreren Bränden von unterschiedlichen Gegenständen.

Unter anderem wurden in der Nähe des U-Bahnhofs beim Klinikum Großhadern zwei Fahrräder mit brennenden Fahrradsätteln, eine brennende Mülltonne und eine qualmende E-Ladesäule festgestellt. In unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofes wurde zudem ein brennendes Wohnmobil gesichtet. In Sendling, in der Hinterbärenbadstraße, wurde ebenfalls ein qualmender Reifen eines Kleintransporters festgestellt.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass in allen Fällen Brandlegung die Ursache der Brände war. Die Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

In Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und kurze Zeit später in der Nähe der Brandörtlichkeiten vorläufig festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen, ohne festen Wohnsitz. Im Laufe des Tages wird er einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Großhadern (Oberfläche), Marchioninistraße und Sauerbruchstraße (Großhadern) und Hinterbärenbadstraße, Fernpaßstraße, Garmischer Straße und im unmittelbaren Bereich des Westparks (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.