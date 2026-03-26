Unter Federführung der Kriminalpolizei Ingolstadt durchsuchten am gestrigen Nachmittag bis in die Abendstunden hinein Polizeikräfte mehrere Privatwohnungen im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Pfaffenhofen a. d. Ilm, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt. Ziel war es, Beweismittel für jeweils unabhängige Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern sicherzustellen. Mit diesen regelmäßigen konzentrierten Durchsuchungsaktionen setzt die Kriminalpolizei Ingolstadt konsequent ihren Einsatz zur Bekämpfung der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten fort.

So wurden auch gestern wieder zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter 37 Datenträger, deren Auswertung der Speicherdaten mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Insgesamt wurden 19 Objekte mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei Nürnberg angefahren, dabei konnten 16 Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 70 Jahren angetroffen werden. Am Einsatz waren mehr als 40 Polizeibeamtinnen und -beamte beteiligt.

Die Veröffentlichung der groß angelegten Durchsuchungsaktion soll verdeutlichen, dass sich Straftäter in der vermeintlichen Anonymität des Internets nicht in Sicherheit wiegen und verstecken können.