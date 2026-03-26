NIEDERBAYERN. Aktuell häufen sich die Mitteilungen bei der Polizeieinsatzzentrale über sog. „Schockanrufe“. Betroffen von den Anrufen ist aktuell insbesondere der Raum Dingolfing und Straubing-Bogen.

Zahlreiche Mitteilungen besorgter Bürger gehen seit heute Mittag (26.03.2026) bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein. Überwiegend handelt es sich um sog. „Schockanrufe“. Dabei täuschen die Betrüger eine Notlage eines meist engen Familienmitgliedes vor. Um diese Notlage abwenden zu können, würde die Zahlung einer oft hohen Kaution fällig.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet dennoch, wachsam zu bleiben und sich von den Betrügern nicht täuschen zu lassen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sie auch nur den geringsten Verdacht schöpfen. Die Polizei erkundigt sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder Wertsachen bzw. fordert am Telefon Geldbeträge oder Wertsachen.

Die Anrufe der Telefonbetrüger dauern aktuell an!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 26.03.2026, 13:25 Uhr