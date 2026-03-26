ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am 25.03.2026 gegen 15:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der ST2143 zwischen Unterglaim und Käufelkofen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 60-jährige Tesla-Fahrerin von Unterglaim in Richtung Käufelkofen.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve begann die Fahrerin im Überholverbot einen Überholvorgang. Sie überholte zwei Fahrzeuge und übersah hierbei einen entgegenkommenden 24-jährigen Mercedesfahrer.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander und die beiden Fahrzeugführer erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie mussten mit Krankenwägen in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung verbracht werden. Als Absicherung landete auch ein Rettungshubschrauber, welcher letztendlich nicht verwendet werden musste.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden und die Schadenshöhe liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Durch die unterstützenden Feuerwehren von Unterglaim, Ergolding und Hohenthann musste die Straße für drei Stunden vollständig gesperrt und entsprechend umgeleitet werden. Nach Abschluss der Aufnahme vor Ort durch die Polizei und einen durch die Staatsanwaltschaft Landshut bestellten Gutachter, konnte die Straße anschließend wieder freigegeben werden.

Nach aktuellem Stand befindet sich keine Person mehr in Lebensgefahr.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Landshut, Tel.: 0871/9252-0

Veröffentlicht: 25.03.2026, 19:47 Uhr