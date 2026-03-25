HUGLFING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Im Zeitraum von Montag, 2. März 2026 bis Donnerstag, 5. März 2026, kam es zu mehreren Einbruchs- bzw. Diebstahlhandlungen im Gewerbegebiet in Huglfing. Da von einer möglichen Serie ausgegangen wurde, übernahm die Kriminalpolizei Weilheim daraufhin die Ermittlungen auf. Inzwischen konnte ein Motorraddiebstahl aufgeklärt werden.

Wie berichtet, kam es in dem Zeitraum vom 2. bis 5. März zu drei Einbruchs- bzw. Diebstahlhandlungen im Gewerbegebiet „Auwiese“ in Huglfing. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs wurde zunächst von einer möglichen Serie ausgegangen, die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm deshalb die Sachbearbeitung.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der zunächst gemeldete Motorraddiebstahl zwischenzeitlich geklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 25-jähriger Weilheimer sein letztes Jahr erworbenes Motorrad einem Bekannten zur Reparatur überlassen. Statt dieses zu Reparieren hat dieser das Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers an eine Werkstatt im Gewerbegebiet verkauft.

In der Nacht vom 2. auf den 3. März entwendete der Bekannte das Motorrad wieder vom Grundstück der Werkstatt. Das Motorrad konnte im Zuge der Ermittlungen in dessen Werkstatt in der Region festgestellt und sichergestellt werden.

Gegen den 35-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wird derzeit nun wegen Diebstahls, Unterschlagung und Betrugs ermittelt.

Ob ein Zusammenhang mit den übrigen Einbrüchen im genannten Zeitraum besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.