Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

An folgenden Tagen bietet die Kriminalpolizei Augsburg zusätzlich an den Standorten der Mobilen Wache Beratung rund ums Thema Callcenter Betrug:

Mittwoch, 01.04.26, 14.00 – 17.00 Uhr, Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1 (vor City-Galerie)

Dienstag, 07.04.26, 09.00 – 12.00 Uhr, Augsburg, Martin-Luther-Platz

Mittwoch, 08.04.26, 08.30 – 11.30 Uhr, Augsburg, Zwölf-Apostel-Platz

Besuchen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne vor Ort und informieren sich, stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Polizei oder kommen Sie einfach ins Gespräch.

Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das PP SWN

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)

am morgigen Donnerstag, 26.03.2026, 10:00 Uhr,

Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg,

im Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren.

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1013, - 1014, - 1015.

Einladung zum Amtswechsel der PI Augsburg Süd

Augsburg - Am 01.03.2026 übernahm Polizeidirektor Thomas Rieger die Leitung der PI Augsburg Süd.

Thomas Rieger war vier Jahre lang Leiter der Einsatzzentrale des PP Schwaben Nord und übernimmt nun die Leitung der PI Augsburg Süd vom Leitenden Polizeidirektor Konrad Stangl, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Thomas Rieger als Nachfolger im Amt wird am

Donnerstag, den 02.04.2026, um 11:00 Uhr

im Gebäude des Kanu-Zentrum Augsburg, Am Eiskanal 30, 86161 Augsburg stattfinden.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen und werden gebeten, Ihre Teilnahme vorab mitzuteilen:

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Pressestelle

Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015

E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de