Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
An folgenden Tagen bietet die Kriminalpolizei Augsburg zusätzlich an den Standorten der Mobilen Wache Beratung rund ums Thema Callcenter Betrug:
Mittwoch, 01.04.26, 14.00 – 17.00 Uhr, Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1 (vor City-Galerie)
Dienstag, 07.04.26, 09.00 – 12.00 Uhr, Augsburg, Martin-Luther-Platz
Mittwoch, 08.04.26, 08.30 – 11.30 Uhr, Augsburg, Zwölf-Apostel-Platz
Besuchen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne vor Ort und informieren sich, stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Polizei oder kommen Sie einfach ins Gespräch.
Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das PP SWN
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
am morgigen Donnerstag, 26.03.2026, 10:00 Uhr,
Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg,
im Polizeipräsidium Schwaben Nord.
Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1013, - 1014, - 1015.
Einladung zum Amtswechsel der PI Augsburg Süd
Augsburg - Am 01.03.2026 übernahm Polizeidirektor Thomas Rieger die Leitung der PI Augsburg Süd.
Thomas Rieger war vier Jahre lang Leiter der Einsatzzentrale des PP Schwaben Nord und übernimmt nun die Leitung der PI Augsburg Süd vom Leitenden Polizeidirektor Konrad Stangl, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.
Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Thomas Rieger als Nachfolger im Amt wird am
Donnerstag, den 02.04.2026, um 11:00 Uhr
im Gebäude des Kanu-Zentrum Augsburg, Am Eiskanal 30, 86161 Augsburg stattfinden.
Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen und werden gebeten, Ihre Teilnahme vorab mitzuteilen:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
0429 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Rucksack
Hochzoll – Am Dienstag (24.03.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Gegenstände aus einem Rucksack einer 47-jährigen Frau am Kuhsee.
Zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr legte die Frau ihren Rucksack an einer Kiesbank ab. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Rucksack. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Die 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:
- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.
Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
0430 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz
Oberhausen – Am Dienstag (24.03.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Opel Astra eines 26-Jährigen in der Zirbelstraße.
Gegen 20.30 Uhr beschädigte der scheinbar alkoholisierte Täter den Opel des 26-Jährigen und entfernte sich anschließend. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich, ca. 170 cm groß, schwarzer Bart, trug Jeans und eine schwarze Jacke
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.
0431 – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte
Innenstadt – Am Dienstag (24.03.2026) zeigte sich ein 17-Jähriger bei Kontrollen durch Polizeibeamte aufgrund eines vorangegangenen Polizeieinsatzes am Königsplatz aggressiv und leistete unter anderem Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.
Gegen 21.00 Uhr führten Polizeibeamte Personenkontrollen durch. Der 17-Jährige störte die Maßnahmen und zeigte sich zunehmend aggressiver. Die Polizeibeamten fesselten den 17-Jährigen daraufhin. Beim Transport zum Fahrzeug leistete der 17-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten mittels Kopfstoßes leicht. Anschließend brachten Beamte den 17-Jährigen in den Arrest.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 17-Jährigen.
Der 17-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit
0432 – Brandstiftung an einem Baum
Univiertel - Am Dienstag (24.03.2026) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Baum im Bereich des Siebentischwaldes an.
Gegen 18.20 Uhr teilte ein Spaziergänger einen brennenden Baum im Wald auf Höhe Beim Dürren Ast mit. Der Baum - abseits der dortigen Wege - wurde durch den oder die unbekannten Täter offensichtlich vorsätzlich angezündet.
Die Feuerwehr musste den stark verbrannten Baum löschen und letztlich fällen. Hierfür war der Bereich umfangreich abgesperrt.
Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.
0433 - Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nach Fahrzeugdiebstahl
Dillingen - In der Zeit von Samstag (21.03.2026 / 12.00 Uhr) bis Montag (23.03.2026 08.00 Uhr) entwendeten mehrere unbekannte Täter zwei Transporter vom Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße.
Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falles des Diebstahls übernommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen, unter der Tel. 09071/56-0 zu melden.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: